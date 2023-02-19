"Дрижаки пробрали... думав, що бачу його востаннє": Анджей Дуда пригадав зустріч із Зеленським 23 лютого

Президент Польщі Анджей Дуда пригадав зустріч із главою України Володимиром Зеленським напередодні повномасштабної війни Росії проти України, 23 лютого. За його словами, тоді він не сподівався побачити очільника нашої держави знову.

Про це Дуда розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Ми поїхали до Києва 23 лютого з президентом Гітанасом Науседою саме для того, щоб показати, що ми підтримуємо Україну і що ми підтримуємо президента Володимира Зеленського. Так, була думка, зізнаюся, що я бачу його, можливо, востаннє. Так, був момент, коли ми прощалися, і дрижаки пробрали, коли він сам, до речі, сказав, що це може бути наша остання зустріч", - розповів Дуда.

Також президент Польщі пригадав зустріч із Зеленським у квітні 2022 року. Він назвав її теплою та зворушливою.

"Напевно, тому ми так тепло зустрілися, дуже зворушливо для мене, коли ми знову побачилися в квітні. Так, ми тоді дуже боялися, насправді, тому що він сказав нам, що не поїде з Києва, не покине Україну, буде тут до кінця, а ніхто не знав, що станеться, ніхто не знав, якими будуть масштаби російської агресії, ніхто не міг сказати напевно в той момент, тому наші побоювання були справді великими. Однак ми хотіли бути поруч з ним у той момент, хотіли показати, що ми з Україною, і ми завжди були з Україною", - розповів Дуда.

Він нагадав, що як він, так і представники польского уряду відвідували Україну багато разів і наразі залишаються із українцями дотепер.

"Ми весь час з Україною. Я перебуваю в постійному контакті з президентом Володимиром Зеленським. Коли він каже мені, що є якісь потреби, я намагаюся їх задовольнити", - додав президент Польщі.

Він також торкнувся теми військової допомоги Україні від Польщі та інших країн Європи.

"Якщо я можу це зробити, то це в межах нашої польської компетенції, а якщо це вимагає більш широких переговорів, то я просто проводжу ці переговори, звертаюся до нього, намагаюся підтримати Україну і намагаюся підтримати його як людину, яка, з моєї точки зору, очолює цю оборону України як президент держави", - додав Дуда.

Нагадаємо, президент Польщі раніше зазначав, що Захід намагався говорити з Росією та сподівався, що акту агресії не станеться, але війна почалась.

Також Дуда неодноразово закликав Захід негайно дати Україні техніку. Він наголошував, що РФ здатна перемогти Україну, якщо західні союзники не постачатимуть зброю ЗСУ.

А під час свого візиту до Латвії президент Польщі розповів, що порадив українському главі прийняти капітуляцію Росії в Переяславі.

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