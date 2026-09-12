Дрон із вибухівкою біля українських літаків: слідство вийшло на російське ГРУ - подробиці

Поліція Німеччини. / © Associated Press

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Після спроби атаки на аеропорт Лейпциг/Галле розслідування силовиків Німеччини веде безпосередньо до російської військової розвідки ГРУ. У секретних матеріалах слідства йдеться про ймовірного співробітника ГРУ, який міг виконувати роль логіста операції.

Про це повідомляє Welt am Sonntag з посиланням на власні джерела.

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За даними видання, саме ці висновки стали підставою для рішення німецького уряду покласти на Росію відповідальність за спробу атаки безпілотниками.

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За інформацією джерел у німецьких силових структурах, підозрюваними є громадянин Росії Олег Л. та білорус Андрій К. За даними слідства, Л. організував підготовку та логістику операції. Німецькі спецслужби вважають його пов’язаним із російською військовою розвідкою ГРУ.

За даними слідства, Олег Л. прибув до Німеччини через Туреччину, а згодом вилетів із аеропорту Берлін-Бранденбург у напрямку Сербії. Видання наголошує, що німецькі правоохоронці ще під час його в’їзду знали про можливі зв’язки росіянина з ГРУ, однак стеження за ним не встановили. Нинівін може перебувати в Росії.

Атака на українські Ан-124

Нагадаємо, на початку серпня в аеропорту Лейпцига виявили начинений вибухівкою безпілотник. Поблизу перебували українські вантажні літаки Ан-124. Відомо, що йдеться про квадрокоптер приблизно розміром із мікрохвильову піч, оснащений чотирма роторами. На борту дрона була вибухівка Semtex.

Аеропорт є важливим пунктом перевалки військової допомоги для України. Слідство вийшло на підозрюваних, зокрема завдяки ДНК-слідам, виявленим на конструкції антени для керування дронами.

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Видання також повідомляє, що вибухівка, яку використали для атаки в Лейпцигу, могла потрапити до Німеччини через Болгарію та Сербію. Слідчі припускають, що її перевозили в порожнинах вантажівок, а потім ховали у схованках у землі.

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