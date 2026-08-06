Дрон із вибухівкою біля українських літаків у Лейпцигу: стало відомо у якому стані Ан-124

Літак АН-124

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У ніч проти 5 серпня в аеропорту Лейпциг/Галле біля українських вантажних літаків Antonov Airlines виявили дрон із вибуховим пристроєм . МЗС України заявило, що українські борти не пошкоджені, а ніхто не постраждав.

Про це повідомив МЗС у коментарі NV. Дипломати та консули посольства України в Німеччині підтримують зв'язок із німецькими правоохоронцями та представниками компанії «Антонов» і чекають на подальшу інформацію про розслідування.

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Що відомо про інцидент у Лейпцигу

Підозрілий літальний об'єкт та вибуховий пристрій виявили вночі на території аеропорту. Німецькі служби залучили робота-сапера, щоб зняти детонатор, а потім провели контрольований підрив пристрою. Тоді, роботу летовища тимчасово обмежили, а південна злітно-посадкова смуга залишалася закритою.

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Розслідування ведуть підрозділ прокуратури Саксонії з протидії екстремізму та поліцейський центр боротьби з тероризмом. Виконавців і мотив інциденту поки що не встановили, але німецькі органи перевіряють різні версії, зокрема можливе втручання іноземної держави, діяльність російських ДРГ.

Чому Лейпциг важливий для Antonov Airlines

Аеропорт Лейпциг/Галле є базою Antonov Airlines за межами України від початку повномасштабної війни. Це також великий вантажний вузол, тому тимчасові обмеження його роботи вплинули на повітряний рух та безпекові процедури в регіоні.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт, якого цитує ВВС, назвавши інцидент професійним сценарієм гібридної загрози: «Все це не схоже на аматорський підхід. Ми маємо справу з професійним сценарієм гібридної загрози, на який і надалі реагуватимемо».

Лейпцизький аеропорт також є важливим для української авіалогістики: літаки Ан-124 «Руслан» використовують там для перевезення великогабаритних вантажів.

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Саме тому поява безпілотника зі вибухівкою поруч із українським літаком викликала особливу тривогу. Як писав The Guardian, це може бути перший відомий випадок, коли дрон із бойовим зарядом виявили далеко від українського кордону — у глибині Європи.



За даними видання, до безпілотника прикріпили вибуховий пристрій із ПЕТН і приблизно 800 г пластичної вибухівки Semtex. Вибуху, за попередньою інформацією, вдалося уникнути через несправність детонатора. Експерт із вибухових речовин Кренфілдського університету Тревор Лоуренс пояснював, що такого заряду могло б вистачити для серйозного пошкодження літака, адже його корпус складається з алюмінієвих листів завтовшки приблизно три міліметри.

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