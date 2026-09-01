Дрон із вибухівкою впав у Румунії: біля кордону з Молдовою працюють антитерористичні служби

Спецслужби готуються підірвати небезпечну знахідку / Ілюстративне зображення / © Associated Press

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На сільськогосподарському полі в румунському повіті Васлуй неподалік від кордону з Молдовою місцеві жителі виявили розбитий безпілотник із бойовою частиною. Небезпечну знахідку помітили у вівторок вранці за тридцять кілометрів від молдовського кордону. Фахівці антитерористичної бригади підтвердили наявність вибухових речовин у літальному апараті та розпочали підготовку до його безпечного знешкодження.

Про це пише Digi24.

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Деталі виявлення та заходи безпеки

Одразу після дзвінка місцевого мешканця правоохоронці оточили територію та встановили суворий периметр безпеки. Жертв або руйнувань інфраструктури вдалося уникнути, оскільки безпілотник упав на відкритій місцевості далеко від житлових будинків.

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В інспектораті поліції повіту Васлуй розкрили хронологію реагування на надзвичайну подію. Офіційні представники відомства повідомили про такі кроки правоохоронців:

о 10:15 начальник відділку поліції отримав телефонне повідомлення про пошкоджений апарат;

поліцейські та жандарми негайно ізолювали зону інциденту до прибуття спецслужб;

правоохоронці передали справу до прокуратури для встановлення обставин події.

Реакція влади та розслідування інциденту

Наразі компетентні органи намагаються з’ясувати точний час падіння літального апарата та його справжнє походження. З високою ймовірністю сапери підірвуть дрон безпосередньо на місці виявлення, щоб уникнути випадкової детонації під час транспортування.

Префект повіту Васлуй Андрей Шербан підтвердив присутність усіх необхідних екстрених служб на місці падіння об’єкта. «Я був на нараді щодо безпеки в школах, коли мене поінформували про ситуацію у Віїшоарі, де зараз представники Румунської служби інформації, жандармерії та поліції проводять розслідування», — повідомив посадовець.

Очільник регіону також додав, що місцева влада спокійно чекає на результати експертних перевірок. Водночас прокуратура при Апеляційній палаті Ясс паралельно розпочала кримінальне провадження, щоб остаточно з’ясувати всі обставини інциденту.

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Нагадаємо, днями на пляжі румунського курорту Олімп туристи знайшли уламок невідомого безпілотника. Частина дрона містила вибухівку, тому сапери знищили її контрольованим підривом. Інша частина безпілотника, яка не становила загрози, залишилася на місці для подальшого дослідження.

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