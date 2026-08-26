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Дрон із вибухівкою винесло просто на пляж у Румунії: туристів терміново евакуювали
На пляжі румунського курорту Олімп туристи знайшли уламок невідомого безпілотника. Частина дрона містила вибухівку, тому сапери знищили її контрольованим підривом. Інша частина безпілотника, яка не становила загрози, залишилася на місці для подальшого дослідження.
Уранці в середу на пляжі в румунському курортному містечку Олімп туристи помітили уламок невідомого безпілотника, який винесло на берег морем.
Про це повідомляє Digi24.
Люди повідомили про знахідку владі. Першими на місце прибули поліцейські, які оточили територію та обмежили доступ до пляжу.
За даними Digi24, фахівці встановили, що частина дрона містила вибухівку. Її знищили контрольованим підривом у спеціально викопаній на пляжі ямі.
Інша частина безпілотника, яка не становила загрози, залишилася на місці для подальшого дослідження.
Походження дрона влада наразі не уточнює. Розслідування триває, пляж в Олімпі залишається закритим для туристів.
За словами журналістки Digi24 Юлії Станчіу, знахідку виявили рано-вранці, коли на пляж уже почали приходити відпочивальники.
Вона також зазначила, що минулого тижня біля узбережжя був сильний шторм. Після нього хвилі винесли на берег різні уламки, серед яких уже знаходили частини безпілотників. Більшість із них, за попередніми даними, вибухівки не містили.
Румунські військові знищили морський безпілотник, який помітили поблизу стратегічного газового родовища Neptun Deep у Чорному морі.