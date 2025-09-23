Дрон-камікадзе атакував гостей вечірки лідера кримінальної групи "Короля Джуми", є загиблі, серед них є діти

Дрон / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Гаїті, під час святкування дня народження місцевого кримінального авторитета, Альберта Стівенсона, більш відомого як Джума або «Король Джума», стався вибух безпілотника. Внаслідок атаки загинули щонайменше 11 людей, серед яких вісім дітей.

Про це пише Al Jazeera.

Район контролює коаліція банд Viv Ansanm, визнана США іноземною терористичною організацією. Один із лідерів угруповання, Джиммі Шерізьє («Барбекю»), пообіцяв помсту за атаку. Поліція Гаїті наразі розслідує інцидент, а місцеві жителі закликають до посилення заходів безпеки.

Район Сіт Солей, розташований на західній околиці міста уздовж узбережжя, вважається одним із найнебезпечніших у Порт-о-Пренсі. Контроль над ним здійснює коаліція банд Viv Ansanm (Living Together), яку США у травні оголосили «іноземною терористичною організацією».

Один із найвідоміших лідерів цієї групи, Джиммі Шерізьє, відомий як Барбекю, пообіцяв помсту за напад.

Серед загиблих — восьмирічна донька Клавдії Бобрун. Жінка показала журналістам відео, де її дитина лежить у калюжі крові, та не могла стримати сліз. Ще одна жертва — чотирирічна Меріка — загинула під час гри на вулиці в районі Саймон Пеле, коли безпілотник, підозрюваний у ролі «камікадзе», вибухнув.

Використання безпілотників урядом Гаїті у боротьбі з кримінальними угрупованнями викликає зростаючу стурбованість міжнародної спільноти через високий ризик жертв серед цивільного населення, зокрема дітей.

Поліція наразі з’ясовує обставини атаки, а місцеві жителі вимагають посилення заходів безпеки та відповідальності за загибель невинних людей.

