Дрон-камікадзе атакував резиденцію прем'єра Ізраїлю Нетаньягу в Кесарії

Уранці 19 жовтня особисту резиденцію прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Кейсарії атакували дрони, запущені терористами "Хезболли" з Лівану.

Про це повідомило видання The Times of Israel.

У заяві глави уряду зазначається, що під час атаки на резиденцію Біньяміна Нетаньягу та його дружини Сари вони не були вдома, і внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Два дрони, запущені з Лівану, були успішно перехоплені силами ППО, що спричинило спрацьовування сирен у районі Тель-Авіва.

Окрім того, "Хезболла" також запустила ще два дрони в напрямку Тель-Авіва, але їх перехопили засоби протиповітряної оборони.

BREAKING: HEZBOLLAH DRONES STRIKE NETANYAHU'S PRIVATE RESIDENCE IN BOLD ASSAULT



Hezbollah UAV reportedly struck what’s believed to be Benjamin Netanyahu’s private home in Caesarea, according to Saudi TV channel "Al-Hadath."



Netanyahu wasn’t present, and no injuries were… pic.twitter.com/dFjbLE0v0C — JAKE (@JakeGagain) October 19, 2024

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ізраїльські танки увірвалися на територію бази миротворців ООН на півдні Лівану. Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль оголосив про створення закритої військової зони на кордоні з Ліваном.