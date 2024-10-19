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Дрон-камікадзе атакував резиденцію прем'єра Ізраїлю Нетаньягу в Кесарії

Дрон-камікадзе атакував резиденцію прем'єра Ізраїлю Нетаньягу в Кесарії

Біньямін Нетаньягу / Фото: Associated Press

Унаслідок нападу ніхто не постраждав.

Уранці 19 жовтня особисту резиденцію прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Кейсарії атакували дрони, запущені терористами "Хезболли" з Лівану.

Про це повідомило видання The Times of Israel.

У заяві глави уряду зазначається, що під час атаки на резиденцію Біньяміна Нетаньягу та його дружини Сари вони не були вдома, і внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Два дрони, запущені з Лівану, були успішно перехоплені силами ППО, що спричинило спрацьовування сирен у районі Тель-Авіва.

Окрім того, "Хезболла" також запустила ще два дрони в напрямку Тель-Авіва, але їх перехопили засоби протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ізраїльські танки увірвалися на територію бази миротворців ООН на півдні Лівану. Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль оголосив про створення закритої військової зони на кордоні з Ліваном

 
 
 
 

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