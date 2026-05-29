Дрон РФ долетів до Румунії та врізався у багатоповерхівку: влада зробила заяву, НАТО відреагувало

Румунія і НАТО. / © Associated Press

Вночі проти проти 29 травня, під час ударів РФ по Україні, дрон влетів у 10-поверховий будинок в місті Галац (Румунія). Влада міста засудила цю атаку.

Про це заявив мер муніципалітету Галац Іонуц-Флорін Пукеану.

«Протягом останніх кількох годин ми пережили момент, який ніхто не міг би уявити у мирному європейському місті. Я рішуче засуджую будь-який напад, який ставить під загрозу мирних жителів та громади на кордоні війни, яка не є нашою, але наслідки якої відчуваються дедалі ближче», — наголосив він.

За словами Пукеану, дрон впав на багатоквартирний будинок та спричинив вибух. Поранено двох людей. Ситуацію у місті після «прильоту» дрона він назвав контрольованою. Наразі район перебуває під охороною, а фахівці з’ясовують наслідки інциденту.

Водночас МЗС Румунії назвало інцидент з БпЛА «серйозною і безвідповідальною ескалацією» з боку Росії.

«Румунія вживатиме необхідних дипломатичних заходів у відповідь на це серйозне порушення міжнародного права та її повітряного простору», — йдеться у заяві.

Падіння дрона в Румунії — реакція НАТО

Речниця НАТО Еллісон Гарт заявила, що генсек НАТО Марк Рютте і влада Румунії підтримують контакт після російської атаки. З її слів, Альянсм «засуджує безвідповідальні дії Росії».

«НАТО продовжить посилювати нашу оборону проти всіх загроз, включно з дронами», — заявила речниця Альянсу.

Російський дрон в Румунії — що відомо

Цієї ночі дрон врізався у багатоповерхівку в румунському місті Галац. Внаслідок інциденту постраждали двоє людей. З будинку евакуювали 70 мешканців. Міністерство оборони країни заявило, що цей БпЛА був російського походження.

Для перехоплення безпілотника о 01:19 з авіабази Фетешть підняли два винищувачі F-16, які також підтримував гелікоптер. Пілоти отримали дозвіл на ураження повітряної цілі. Втім, румунські військові не знищили російський дрон, бо в армії в цьому питанні «дуже суворі обмеження».

