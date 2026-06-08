Дрон РФ прорвався до повітряного простору НАТО

Винищувач / © defence-ua.com

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Над Латвією винищувачі НАТО збили БпЛА, що влетів до їхнього повітряного простору.

Про це повідомляють Національні збройні сили.

Винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору успішно збили безпілотник у повітряному просторі Латвії.

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Раніше повідомлялося, що у ніч проти 8 червня ворожий дрон перетнув кордон у напрямку населених пунктів Михайлівка–Лопатна. У полі виявили його уламки та сліди вибуху. Фахівці зараз з’ясовують, звідки саме прилетів безпілотник і що сталося.

Нагадаємо, Естонія, Латвія та Литва розробляють евакуацію 400 000 осіб на випадок нападу Росії. Країни Балтії вже давно попереджають своїх партнерів по НАТО про потенційну російську агресію. Усе через нещодавні кібератаки, дезінформаційні кампанії та порушення їхнього повітряного простору російськими винищувачами й безпілотниками. Хоча Росія заперечує будь-які наміри нападу на НАТО, ці три країни, які в минулому були анексовані Москвою, подвоїли свої витрати на оборону після повномасштабного вторгнення до України.

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