Дрон, що вибухнув біля газопроводу в Болгарії, український: у МЗС відреагували

Безпілотник

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Безпілотник, який 8 серпня впав у Болгарії, врайоні колишнього пункту пропуску Кардам поблизу Генерал Тошево, найімовірніше, є дроном-приманкою «Майя». За попередніми даними, ознак навмисного інциденту немає.

Про це повідомило Міністерство оборони Болгарії після первинного аналізу уламків безпілотника. У відомстві зазначили, що безпілотники цього типу широко використовують українські військові, і наголосили, що наразі немає підстав вважати падіння навмисним.

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Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Київ перебуває в тісному контакті з болгарською стороною для з’ясування обставин інциденту.

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«Точно можемо сказати, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії. З’ясовуємо зараз всі обставини того, що сталося, та всі технічні факти. Ми повністю відкриті до взаємодії з Болгарією для з’ясування деталей», — сказав Тихий.

За словами речника українського зовнішньополітичного відомства, першопричиною подібних інцидентів залишається війна Росії проти України, яка триває вже п’ятий рік і, за словами речника, цілеспрямовано затягується Москвою, створюючи загрозу не лише для українців, а й для інших країн регіону.

«Саме тому якнайшвидше завершення війни критично важливе для гарантування безпеки регіону і ми розраховуємо на спільну роботу з партнерами для примусу Москви до миру», — додав Тихий, подякувавши Болгарії за розуміння та співпрацю.

Раніше ми повідомляли про те, що у Болгарії невідомий безпілотник порушив повітряний простір країни та вибухнув неподалік стратегічного газопроводу. Місце вибуху розташоване приблизно за 200 метрів від румунської компресорної станції та за один кілометр від болгарської компресорної станції на Трансбалканському газопроводі, який є важливим елементом регіональної газової інфраструктури.

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