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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Дрон упав просто на поліцейське управління й вибухнув: Туреччину сколихнув загадковий інцидент

Турецькі правоохоронці розпочали розслідування за фактом падіння безпілотника.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Вибух у Туреччині

Вибух у Туреччині / © Associated Press

У Туреччині вибухнув невідомий безпілотник, який упав на автомобілі на території поліцейського управління в окрузі Арсін.

Про це повідомив мер Трабзона Ахмет Метин Генч.

Він додав, що відповідні підрозділи поліції вжили усіх необхідних заходів безпеки.

За його словами, турецькі правоохоронці розпочали розслідування за фактом падіння безпілотника. На щастя, поранених чи загиблих немає.

«Найбільшим полегшенням для нас є те, що внаслідок події немає загиблих чи поранених», — наголосив мер.

Станом на ранок 19 серпня офіційної реакції від вищого керівництва влади немає.

Дрони залітають до сусідних із Україною країн — останні новини

Нагадаємо, нещодавно під час атаки по Україні російський дрон залетів до Молдови. Після чергового інциденту країна готується збивати безпілотники, які можуть порушувати її повітряний простір.

Також російські дрони часто залітають до Румунії. Країна-член НАТО збиває їх. Під час останніх інцидентів держава витратила орієнтовно 1,5 мільйона євро на їхню ліквідацію. Основна частка видатків припала на використання авіаційних ракет.

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