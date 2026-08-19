Дрон упав просто на поліцейське управління й вибухнув: Туреччину сколихнув загадковий інцидент

Вибух у Туреччині / © Associated Press

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У Туреччині вибухнув невідомий безпілотник, який упав на автомобілі на території поліцейського управління в окрузі Арсін.

Про це повідомив мер Трабзона Ахмет Метин Генч.

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Він додав, що відповідні підрозділи поліції вжили усіх необхідних заходів безпеки.

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За його словами, турецькі правоохоронці розпочали розслідування за фактом падіння безпілотника. На щастя, поранених чи загиблих немає.

«Найбільшим полегшенням для нас є те, що внаслідок події немає загиблих чи поранених», — наголосив мер.

Станом на ранок 19 серпня офіційної реакції від вищого керівництва влади немає.

Дрони залітають до сусідних із Україною країн — останні новини

Нагадаємо, нещодавно під час атаки по Україні російський дрон залетів до Молдови. Після чергового інциденту країна готується збивати безпілотники, які можуть порушувати її повітряний простір.

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Також російські дрони часто залітають до Румунії. Країна-член НАТО збиває їх. Під час останніх інцидентів держава витратила орієнтовно 1,5 мільйона євро на їхню ліквідацію. Основна частка видатків припала на використання авіаційних ракет.

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