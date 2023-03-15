Дрон впав на глибину: у Білому домі розкрили деталі збиття безпілотника MQ-9 Reaper

Штати зробили все можливе, щоб мінімізувати будь-яку розвідувальну цінність дрона, який збила РФ.

Є ризик того, що збитий російським винищувачем американський безпілотник MQ-9 Reaper, дістати з Чорного моря не вдасться.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Джон Кірбі у коментарі CNN.

"Я не впевнений, що ми зможемо його дістати. Я маю на увазі, що там, де він впав у Чорне море, дуже, дуже глибоко. Ми все ще оцінюємо, чи можна буде вжити заходів з його вилучення. Цього може й не бути", - висловився Кірбі.

Він запевнив, що Штати зробили все можливе, щоб звести до мінімуму будь-яку розвідувальну цінність безпілотника.

"Я, звичайно, не можу говорити про зусилля Росії або те, що вони можуть або не можуть намагатися зняти з поверхні води. Я можу просто сказати вам, що ми все ще оцінюємо цю ситуацію самі", - додав представник Білого дому.

Російська авіація збила американський дрон MQ-9 Reaper

Російський винищувач Су-27 14 березня спробував перехопити безпілотник США MQ-9 в повітряному просторі над водами за межами морської акваторії РФ. Один із російських літаків вдарив по гвинту MQ-9, внаслідок чого Військово-повітряним силам США довелося затопити власний дрон.

Американські військові, які стежили за переслідуванням російськими винищувачами Су-27 безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем, були шоковані діями РФ.

У Білому домі заявили, що США вживають необхідних заходів, щоб уламки безпілотника MQ-9 Reaper не потрапили у чужі руки. Інцидент із збиттям дрона там назвали "унікальним", через те, наскільки "небезпечними, непрофесійними та безрозсудними" були дії Росії.

Туреччина обговорює можливість "відкрити" Босфор для військових США, щоб ті могли забрати збитий авіацією РФ американський безпілотник MQ-9 Reaper.

Посол РФ заявив про небажання "конфронтації" його країни зі Штатами, і що американська авіація має триматися подалі "від російського кордону".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що збиття росіянам безпілотника MQ-9 Reaper є сигналом диктатора РФ Володимира Путіна Заходу, який показує готовність підвищувати ставки.

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