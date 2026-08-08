Дрон залетів до Болгарії та вибухнув біля стратегічного газопроводу поблизу Румунії

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев / © із соцмереж

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У Болгарії невідомий безпілотник порушив повітряний простір країни та вибухнув неподалік стратегічного газопроводу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев у Facebook.

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За словами болгарського прем’єра, інцидент стався о 08:10 ранку. Безпілотник увійшов у повітряний простір Болгарії з боку Румунії та вибухнув приблизно за 100 метрів від болгарського кордону, поблизу колишнього прикордонного пункту біля села Кардам.

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Постраждалих унаслідок вибуху немає. Також не зафіксовано пошкоджень будівель чи інфраструктури.

Місце вибуху розташоване приблизно за 200 метрів від румунської компресорної станції та за один кілометр від болгарської компресорної станції на Трансбалканському газопроводі, який є важливим елементом регіональної газової інфраструктури.

Район інциденту оточили. На місці працюють підрозділи міністерства внутрішніх справ і міністерства оборони Болгарії, які встановлюють тип безпілотника та обставини його вибуху.

Радев зазначив, що дрон не вдалося виявити ані в повітряному просторі Румунії, ані після його входу до Болгарії. За його словами, виявлення й ідентифікація безпілотників залишається серйозною проблемою.

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На тлі інциденту Болгарія посилює заходи безпеки в прикордонному регіоні. Після того як румунські ВПС протягом останніх тижнів збили три безпілотники типу Shahed, болгарське міноборони посилило радіолокаційне покриття та можливості спостереження, а також передислокувало сили для протидії повітряним цілям, які рухаються низько.

Після нового інциденту Болгарія також планує передислокувати підрозділи прикордонної поліції з району кордону з Туреччиною до кордону з Румунією. Крім того, за словами Радева, посилено охорону стратегічних об’єктів.

Болгарський прем’єр наголосив, що інцидент вкотре продемонстрував проблему із забезпеченням країни сучасними засобами радіолокаційного контролю. За його словами, міністерство оборони намагається пришвидшити закупівлю сучасних цифрових трикоординатних радарів для болгарської армії.

Нагадаємо, 25 липня військово-повітряні сили Румунії вдруге за два дні збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни.

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Раніше, 24 липня, президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що румунський винищувач F-16 знищив дрон, який перебував у повітряному просторі держави. За інформацією румунського Генштабу, за зовнішніми ознаками він нагадував російський безпілотник типу «Шахед» або «Герань-2».

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