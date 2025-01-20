Дрони атакували аеродром у Рязанській області РФ - моніторингові канали

На аеродромі "Дягілєво", що у Рязанській області РФ вночі пролунали вибухи. За попередньою інформацією, йшлося про роботу ворожої ППО на безпілотниках.

Про це інформують моніторингові канали.

Також декілька вибухів пролунали над Рязанню. За попередніми даними, спрацювала система ППО над містом.

Очевидці розповіли, що три гучні вибухи з періодичністю близько 10-15 хвилин були чутні на околиці міста близько 2 години ночі. Над містом було видно яскраві спалахи. За попередніми даними, спрацювала система ППО через нібито українські БПЛА.

Також про ці гучні звуки повідомляють жителі села Мушковатове та Секіотове. Наразі офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає.

Нагадаємо, що раніше було атаковано арсенал 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ.

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