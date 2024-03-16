Дрони атакували два нафтопереробні заводи у Самарській області: там почались пожежі

Самарівську область атакували безпілотники. Під удар потрапили нафтопереробні заводи.

Про це повідомляють Телеграм-канали.

Відомо, що атака сталася о 6 ранку за місцевим часом. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу у Сизрані. Там почалася пожежа.

"Площа займання становить 500 квадратних метрів. На місці працюють оперативні служби", – пишут Телеграм-канали.

Ще одне підприємство, яке зазнало атаки дронів – це Новокуйбишівське НПЗ. Там тежпочалася пожежа, але її уже загасили.

Нагадаємо:

У Калузькій області безпілотник вдарив по нафтопереробному заводу.

Служба безпеки України у ніч проти 13 березня атакувала російські нафтопереробні заводи у Рязані, Кстово та Кірішах. НПЗ входять у топ-5 найбільших заводів у Росії.

12 березня БПЛА атакували нафтобази в місті Орел та в Нижегородській області РФ. Зокрема, у місті Кстово дрон влучив по заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".