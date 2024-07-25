Дрони атакували Курську область: місцеві зняли на відео вибухи і "прильоти"

Губернатор стверджує про збиття 17 безпілотників над областю, а Міноборони інформує лише про чотири.

Безпілотники влаштували атаку на Курську область Росії в ніч проти 25 липня. У регіоні лунали вибухи, влада заявляла про роботу ППО.

Про це повідомили губернатор Курської області Олексій Смирнов та російські телеграм-канали.

У Курській області вночі пролунали вибухи. Місцеві жителі зняли їх на відео. Губернатор регіону повідомив про роботу ППО і закликав місцевих мешканців відійти від вікон. Згодом Смирнов повідомив, що над Медвенським районом збито безпілотник.

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Пізніше губернатор заявив, що ППО нібито збила ще 12 дронів, а через годину – ще чотири.

За повідомленням Смирнова, в селищі Ювілейниий Курського району внаслідок падіння уламків безпілотника загорівся будинок. Мешканка будинку намагалася самостійно загасити пожежу і отримала опіки. Медики надали їй допомогу на місці.

Як заявили в Міноборони Росії вранці 25 липня, вночі ППО начебто збила чотири українські безпілотники над територією Курської області, три – над територією Бєлгородської області, чотири – над територією окупованого Криму та акваторією Чорного моря. У відомстві також переконують, що вогневі засоби знищили в акваторії Чорного моря два безекіпажні катери, які прямували у напрямку Криму.

Курську область атакували дрони: вибухи і влучання зняли на відео

До слова, російські війська атакували Україну дронами-камікадзе в ніч проти 25 липня. Зокрема, на підступах до Києва ППО збила всі дрони.

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