Дрони атакували НПЗ у Волгоградській області Росії – спалахнула пожежа (відео)

В Росії на території Волгоградського НПЗ спалахнула пожежа.
В Росії у ніч проти 12 травня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області – на об’єкті спалахнула пожежа.
Про це повідомили російські пабліки.
"Бавовна" сталася у Червоноармійському районі. За словами губернатора області Андрія Бочарова, після удару на території Волгоградського НПЗ почалася пожежа, постраждалих, за його даними, нібито немає.
За інформацією каналу Shot, кілька гучних вибухів у районі підприємства пролунали приблизно о 2:30 ночі, а до цього було чути характерний звук безпілотника.
Нагадаємо, в Росії вночі у кількох регіонах пролунали сигнали повітряної тривоги.
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