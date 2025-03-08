Дрони атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії

Об'єкт перебуває на відстані близько 793 км від українського кордону.

Уночі, 8 березня, дрони атакували нафтопереробний завод "Кірішінафтеоргсинтез" у Ленінградській області Росії, який є одним із двох найбільших підприємств галузі в країні.

Про це заявив губернатор регіону Алєксандр Дроздєнко.

За його даними, російська протиповітряна оборона збила один безпілотник на підльоті до підприємства, а ще один – знищила вже над територією заводу.

Унаслідок падіння уламків нібито пошкоджена зовнішня конструкція одного з резервуарів, проте, як зазначив губернатор, "наслідки ліквідовано" і "постраждалих немає".

Довідка:

Кірішський НПЗ щороку переробляє близько 17,7 млн тонн нафти (приблизно 355 000 барелів на добу), що становить 6,4% від загального обсягу в Росії. Підприємство виробляє 2,3 млн тонн бензину (5,3% національного виробництва), 7,6% дизельного пального, 16,3% мазуту та 3,4% авіаційного пального.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого Сили оборони України уразили Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод.

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