Дрони атакували один з найбільших у РФ заводів з виробництва вибухівки: хто за цим стоїть

Дрони СБУ та Сил оборони уразили найбільший в РФ завод з виробництва вибухових речовин.

Про це ТСН.ua повідомили джерела.

Завод є складовою російського ВПК та перебуває під санкціями країн ЄС і США, оскільки продукція заводу використовується для ведення війни в Україні.

На цьому заводі ворог виробляє вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, зокрема КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО.

Відстань від українського кордону до заводу - 900 км. Після "візиту" українських дронів росіяни всю ніч писали в соцмережах про прильоти по заводу, страшні "хлопки" і запитували "что происходит?"

"СБУ відпрацювала над посиленням санкції проти заводу Свердлова. До економічних санкцій ми додали дронові, які дають моментальной ефект. Робота над урізанням військових спроможностей ворога триватиме й надалі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, раніше БПЛА атакували склад боєприпасів у Воронезькій області, тому владі довелося евакуювати два села.

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