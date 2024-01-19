Дрони атакували пороховий завод і нафтобазу у Брянській області: хто за цим стоїть

Російська влада традиційно каже, що минулося без наслідків.

В ніч проти 19 січня Головне управління розвідки МОУ влаштувало чергову спецоперацію на території Росії за допомогою українських безпілотників. Дрони атакували Тамбовський пороховий завод та нафтобазу в Клинцях Брянської області.

Про це повідомив співрозмовник "Української правди" в спецслужбах.

За словами джерела видання, наслідки атаки по пороховому заводу уточнюються, а от у Клинцях є "значні пошкодження військового об'єкту".

"Путін сконцентрував найбільше засобів РЕБ та ППО на українських окупованих територіях, військові об'єкти на території РФ і далі будуть відпрацьовуватись", - сказав співрозмовник.

Що відомо про атаку

У Брянській області Росії, у місті Клинці, 19 січня, після атаки безпілотника розпочалася пожежа на місцевій нафтобазі.

Про це у Telegram повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

"БПЛА було подавлено засобами РЕБ Міністерства оборони РФ. Під час знищення повітряної цілі відбулося скидання боєприпасу на території Клінцовської нафтобази", — йдеться у дописі губернатора регіону.

Він додав, що за попередньою інформацією, постраждалих немає. На разі на місці інциденту працюють пожежно-рятувальні розрахунки МНС Росії по Брянської області й Брянського пожежно-рятувального центру. До гасіння пожежі залучено 13 пожежних автоцистерн.

Нафтобаза перебуває в місті Клинці — приблизно за 180 км на захід від Брянська і неподалік українського кордону. Вона належить компанії "Брянськнафтопродукт", що входить до корпорації "Роснефть". Цю базу у травні 2023 року вже атакував БПЛА. Тоді, за даними влади регіону, боєприпас частково пошкодив бетонну основу і цистерну для оздоблення зберігання нафтопродуктів, ніхто не постраждав.

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