Дрони атакували завод у Бєлгородській області: яку продукцію виготовляє

Кожен військовий об'єкт на території РФ є законною ціллю для ЗСУ.

Вночі 20 листопада росіянам було вкрай неспокійно.Так, невідомі дрони атакували завод у Бєлгородській області, який виготовляє військову продукцію.

Про це написав голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Як зауважив Коваленко, йдеться про завод компанії ЕФКО, який публічно робить харчову продукцію.

"Але насправді також виготовляє грузові дрони, котрі використовує російська армія у воєнних цілях", – наголосив він.

Нагадаємо, цього ж дня дрони атакували 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ, що у Новгородській області. Там зберігаються снаряди, міни та ракети.

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