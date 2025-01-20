Дрони дошкуляють аеродрому в Казані та авіаційному заводу - моніторингові канали

У Казані продовжують лунати вибухи.
У ніч проти 20 січня 2025 року у Казані РФ та області пролунали вибухи після атаки невідомих безпілотників.
Моніторингові канали повідомляють, що вибухи лунають на аеродромі "Борисоглєбське", а також об'єкти авіаційного заводу у Казані продовжують зазнавати атак безпілотників, на території фіксуються вибухи.
Нагадаємо, що раніше було атаковано арсенал 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ.
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