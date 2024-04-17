Дрони ГУР атакували російську РЛС у Мордовії – ЗМІ (відео)

Атакована ціль входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад.

Безпілотники 17 квітня атакували 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680 у російському місті Ковилкіно, що в Мордовії.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За інформацією джерел видання, атака дронами по РЛС у Мордовії була спецоперацією ГУР Міноборони України. Наслідки наразі уточнюються.

Зауважимо, що відстань від кордону до місця ураження – близько 580 км.

Ціллю дроновго удару став загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер" із дальністю виявлення цілей близько 3000 км та висотою виявлення понад 100 км. "Контейнер" входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад.

Перший зразок цієї РЛС росіяни спорудили в мордовському місті Ковилкіно 2000-2002 років.

Як повідомляють в Мережі місцеві жителі, близько 9:00 вони почули звуки вибухів. Також у соцмережах опубліковане відео, де видно стовп диму на місці РЛС "Контейнер" після влучання безпілотника.

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Атака на цю РЛС здійснювалася і раніше, а саме 11 квітня. За інформацією ЗМІ, тоді внаслідок була пошкоджена будівля, де розміщувався командний пункт.

Нагадаємо, раніше джерела ТСН.ua поінформували, що СБУ знищила російську РЛС дальньої дії "Небо-У" у Брянській області, яка контролювала небо на 700 км вглиб України.

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