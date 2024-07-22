Дрони масовано атакували РФ: влупили по НПЗ та військовому аеродрому (відео)

У Міноборони РФ переконують, що перехопили за ніч 75 дронів над територіями кількох областей.

Безпілотники в ніч проти 22 липня атакували в Росії нафтопереробний завод у Туапсе та військовий аеродром у Морозовську.

Про це повідомили російські телеграм-канали та заявили в Міноборони РФ.

Так, за інформацією з пабліків, унаслідок атаки дронами в Туапсе виникла пожежа на території нафтопереробного заводу. В оперштабі регіону стверджують, що пожежа на площі 50 кв. м виникла унаслідок падіння уламків БПЛА.

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Безпілотники вдарили і по Морозвоську Ростовської області. Приблизно від 4:00 жителі почали повідомляти про звуки вибухів та роботу ППО. Місцеві стверджують про атаку щонайменше восьми дронами.

За різними даними, у Морозовську могли бути "прильоти" по військовому аеродрому та по нафтобазі. У місті спалахнула пожежа. На одному з відео з соцмереж автор каже: "Кудись влучили. У цистерну бл*ть влучили".

Дим у Морозовську після атаки БПЛА / Фото: російські телеграм-канали

У Міноборони РФ стверджують про перехоплення 75 дронів. Більшість із них, а саме 47, були начебто перехоплені над Ростовською областю. По одному безпілотнику знищили у Бєлгородській, Воронезькій та Смоленській областях. Також вісім БПЛА було перехоплено над Краснодарським краєм та 17 – над акваторією Чорного моря.

У Росії дрони атакували НПЗ та військовий аеродром – відео

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня дрони атакували військовий аеродром у Міллерово Ростовської області РФ.

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