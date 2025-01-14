Дрони масовано атакували Росію: уражено стратегічний завод "Оргсинтез"

У Росії безпілотники атакували об’єкти в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі. Зокрема, було уражено завод "Оргсинтез", який є стратегічним об'єктом.

Про це повідомили російські телеграм-канали та керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Цілі в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі, серед яких заводи по виробництву компонентів та речовин для зброї, НПЗ, нафтобаза, склади та ППО рф", – йдеться у заяві Коваленка.

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Він зазначив, що уражений казанський завод "Оргсинтез" є стратегічним об'єктом, який має безпосереднє значення для військово-промислового комплексу Росії.

"Підприємство спеціалізується на виробництві матеріалів, що знаходять застосування у створенні військової техніки, озброєння та комплектуючих. Поліаміди, синтетичний каучук та інші хімічні сполуки заводу використовуються у виробництві бронетехніки, шин для танків і БТР, а також пластмас для зброї та спорядження", – вказано у повідомленні керівника ЦПД.

Він додав, що "Оргсинтез" також виробляє компоненти для вибухових речовин, що використовуються у виробництві боєприпасів.

Нагадаємо, безпілотники вже намагалися атакувати завод "Оргсинтез". Так, у травні 2024 року дрони були помічені в районі Казані, один із них впав у Атнинському районі.

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