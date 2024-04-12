Дрони навідалися до ростовського Новошахтинська: раніше там був атакований НПЗ

Росіяни традиційно стверджують, що все було збито.

Міноборони Росії заявило, що в ніч проти 12 квітня над територією Ростовської області було збито чотири начебто українські безпілотники, ще один дрон – над територією Бєлгородської області.

Про це також повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Вночі Голубєв написав у Мережі, що у Новошахтинську о 03:10 було знищено чотири дрони-камікадзе.

"За попередніми даними, в результаті атаки постраждалих та пошкодження об'єктів не зафіксовано", – вказав губернатор, не уточнивши ціль атаки.

Зауважимо, що місяць тому, а саме 13 березня, уламки трьох безпілотників впали на територію Новошахтинського заводу нафтопродуктів – це найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні РФ та єдиний НПЗ у Ростовській області.

Тоді губернатор повідомляв про зупинку технологічних об'єктів підприємства.

Нагадаємо, російські НПЗ 2024 року зазнають регулярних атак дронів, що вплинуло на обсяги нафтопереробки. Водночас Росія від березня відновила масовані атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Остання з них була в ніч проти 12 квітня: окупанти вкотре атакували дронами енергетичну інфраструктуру в різних регіонах держави.

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