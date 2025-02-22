Дрони СБУ зупинили роботу нафтоперекачувальної станції у Краснодарському краї – джерела

"Бавовна" від СБУ 20 лютого зупинила роботу нафтоперекачувальної станції "Нововєлічковская" у Краснодарської краї Росії. Ця станція є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані: через неї йде постачання на Афіпський та Ільский НПЗ.

Про це повідомили джерела ТСН.ua в СБУ.

Українські дрони атакували електропідстанцію 110/35/10 кВ, яка живить нафтоперекачувальну станцію. Підстанція запалала, через що відбулося повне знеструмлення та аварійна зупинка процесу перекачування нафти.

На цей час росіяни встановлюють суму збитків.

"Це вже восьма з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню нафтопереробних та нафтоперекачувальних потужностей рф. Кожна така "бавовна" приносить багатомільйонні збитки рф та ускладнює забезпечення російської армії паливом", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, 18 лютого у Генштабі ЗСУ повідомили про високоточний удар та ураження Ільського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї.