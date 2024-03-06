Дрон вдруге за ранок атакував комбінат у Курській області: деталі

У середу, 6 березня, у Курській області (РФ) безпілотники двічі за ранок атакували гірничо-збагачувальний комбінат.

Про це повідомляють російські Telegram-канали та губернатор Курської області.

Зазначається, що близько 10:10 дрон знову вдарив по Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінату ім. О.В. Варичева в Желєзногорську. Минулося без потерпілих, інформує російська місцева влада.

Тим часом УП із посиланням на джерело в українській розвідці інформує, що атака на Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат — це спецоперація Головного управління розвідки Міноборони.

"Тривають заходи зі знешкодження об'єктів, задіяних у забезпеченні окупаційного корпусу держави-агресорки", — пише видання з посиланням на джерело.

Нагадаємо, зранку 6 березня стало відомо, що дрони атакували Курську область. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів. Крім того, повідомлялося про влучання по Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінату.

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