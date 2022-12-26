Дрони з КНДР перетнули кордон із Південною Кореєю: на їх перехоплення підняли винищувачі

Один із південнокорейських легких штурмовиків, які вилетіли за тривогою на перехоплення дронів, розбився.

Кілька запущених з боку Північної Кореї дронів порушили авіапростір Південної Кореї, а піднятий за тривогою у повітря південнокорейський винищувач зазнав аварії.

Про це повідомляє південнокорейське агентство "Ренхап".

Північнокорейські безпілотники близько 10:25 ранку за місцевим часом перетнули райони Кімпхо, Паджу та острови Канхва в провінції Кьонгідо. Деякі з них досягли населених районів. Південна Корея підняла в повітря військові літаки, вертольоти і зробила попереджувальні постріли.

За словами представника Міністерства оборони, південнокорейський легкий штурмовик KA-1 розбився невдовзі після вильоту з бази Вонджу на сході країни, намагаючись протистояти безпілотникам. Двом пілотам вдалося врятуватися перед катастрофою і наразі вони перебувають у лікарні.

Нагадаємо, Північна Корея, яка входить до переліку країн-терористок, провела випробування двох крилатих ракет великої дальності, які можуть нести тактичну ядерну зброю. У КНДР зазначили, що випробування ракет вкотре "продемонструвало повну готовність придушити ворога беззастережними, маневреними, точними та сильними контратаками".

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