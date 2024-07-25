Дрони залетіли до Румунії: там лунала тривога під час атаки РФ по Україні

Мешканці румунського округу Тулча отримали сповіщення з попередженням про можливе падіння уламків.

У Румунії в ніч проти 25 липня була оголошена повітряна тривога через російські безпілотники від час ворожої атаки по Україні. Кордон з Румунією перетнули три дрони.

Про це повідомили видання Digi24 та Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією Повітряних сил, під час нічної російської атаки по Україні сили ППО збили 25 безпілотників, ще три дрони були "локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією".

Водночас ЗМІ повідомили, що в Румунії другу ніч поспіль оголошували повітряну тривогу через загрозу падіння уламків збитих дронів, які атакували прикордонні райони Одещини.

Так, мешканці румунського округу Тулча над Дунаєм отримали сповіщення RO-Alert із попередженням про можливе падіння уламків. Однак викликів за номером 112 не надходило.

Як зазначили у службі надзвичайних ситуацій Румунії, країна не є об'єктом російських атак, а сповіщення для місцевих жителів про небезпеку пов’язані з загрозою падіння уламків збитих дронів, що атакують Україну.

Нагадаємо, під час дронової атаки Одещині у ніч проти 24 липня жителі Румунії повідомляли про звуки вибухів, а також зняли на відео удари по порту в Ізмаїлі.

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