Світ
8729
1 хв

Дроном збили гелікоптер із поліцейськими: багато загиблих

У Колумбії внаслідок атаки безпілотника розбився гелікоптер з поліцейськими. Понад 10 осіб загинули.

Анастасія Павленко
У районі падіння гелікоптера продовжуються пошуково-рятувальні роботи

У районі падіння гелікоптера продовжуються пошуково-рятувальні роботи / © Associated Press

У Колумбії поліцейський вертоліт Black Hawk зазнав аварії внаслідок атаки безпілотника. На борту перебували 17 співробітників правоохоронних органів. Відомо про 12 загиблих. Ще п’ятеро отримали травми.

Про це повідомило агентство Anadolu.

У регіоні тривають пошуково-рятувальні роботи та операція із затримання винних.

Губернатор Антіокії Андрес Хуліан Рендон заявив, що відповідальність за атаку несе 36-й фронт угруповання Estado Mayor Central (EMC), пов’язаного з колишньою FARC.

EMC була створена колишніми бойовиками, які відкинули мирну угоду 2016 року. Організація, як і інші повстанські угруповання, бореться за контроль над потоками доходів від наркоторгівлі та незаконного видобутку корисних копалин.

Нагадаємо, у США два літаки зіткнулися на злітно-посадковій смузі, після чого один із них загорівся. Очевидці інциденту повідомляли, що чули вибух і бачили густий чорний дим, який піднімався над злітно-посадковою смугою.

