- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 8729
- Час на прочитання
- 1 хв
Дроном збили гелікоптер із поліцейськими: багато загиблих
У Колумбії внаслідок атаки безпілотника розбився гелікоптер з поліцейськими. Понад 10 осіб загинули.
У Колумбії поліцейський вертоліт Black Hawk зазнав аварії внаслідок атаки безпілотника. На борту перебували 17 співробітників правоохоронних органів. Відомо про 12 загиблих. Ще п’ятеро отримали травми.
Про це повідомило агентство Anadolu.
У регіоні тривають пошуково-рятувальні роботи та операція із затримання винних.
Губернатор Антіокії Андрес Хуліан Рендон заявив, що відповідальність за атаку несе 36-й фронт угруповання Estado Mayor Central (EMC), пов’язаного з колишньою FARC.
EMC була створена колишніми бойовиками, які відкинули мирну угоду 2016 року. Організація, як і інші повстанські угруповання, бореться за контроль над потоками доходів від наркоторгівлі та незаконного видобутку корисних копалин.
Нагадаємо, у США два літаки зіткнулися на злітно-посадковій смузі, після чого один із них загорівся. Очевидці інциденту повідомляли, що чули вибух і бачили густий чорний дим, який піднімався над злітно-посадковою смугою.