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Дрони атакують Саратов: біля НПЗ помітили яскраве полум’я
Exilenova+ повідомляє про атаку безпілотників на промзону Саратовського НПЗ, обставини появи полум’я уточнюються.
У російському Саратові повідомляють про атаку ударних безпілотників на промислову зону місцевого нафтопереробного заводу. У різних районах міста помітили яскраве полум’я над підприємством.
Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+, який публікує кадри ймовірної атаки та роботи ППО.
За припущенням каналу, полум’я може бути факелом, що виник через скидання тиску в системі підприємства. Водночас автори повідомлень не виключають можливих влучань.
Даних про масштаби пошкоджень і постраждалих у наведених повідомленнях немає. Причетність Сил оборони України до атаки, про яку заявляє канал, потребує підтвердження.
Нагадаємо, що у російському Орлі після вибухів спалахнула пожежа: повідомляють про удар у районі заводу "Протон"