Дрони атакують Саратов: біля НПЗ помітили яскраве полум’я

Саратов / © Exilenova+

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У російському Саратові повідомляють про атаку ударних безпілотників на промислову зону місцевого нафтопереробного заводу. У різних районах міста помітили яскраве полум’я над підприємством.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+, який публікує кадри ймовірної атаки та роботи ППО.

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За припущенням каналу, полум’я може бути факелом, що виник через скидання тиску в системі підприємства. Водночас автори повідомлень не виключають можливих влучань.

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Даних про масштаби пошкоджень і постраждалих у наведених повідомленнях немає. Причетність Сил оборони України до атаки, про яку заявляє канал, потребує підтвердження.

Нагадаємо, що у російському Орлі після вибухів спалахнула пожежа: повідомляють про удар у районі заводу "Протон"

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