Невідомі дрони атакували Афіпський та Новокуйбишевський НПЗ в Краснодарському краї та Самарській області РФ. На об’єктах вирують пожежі.

Про це повідомляють росЗМІ.

У РФ палають НПЗ у Краснодарському краї та Самарській області

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді підтвердив атаку на російські НПЗ. Щобільше, за останній тиждень нафтова складова РФ «схудла» на 21%. Він уточнив:

«Куйбишевський НПЗ» (Самарська обл., РФ) — 7 млн т нафти на рік — 2,5% від загального обʼєму) — виконання Жало Птахів СБС (14 полк СБС) сумісно з ССО;

«Афіпський НПЗ» (Краснодарський край, РФ) — 6,25 млн т нафти на рік — 2,2% від загального обʼєму) — виконання Жало Птахів СБС (14 полк СБС) сумісно з ГУР МОУ.

«Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта — швидкозгореними», — зазначив він.

Нагадаємо, 26 серпня Рязанську область РФ накрила потужна «бавовна». Так, стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі «Рязань-Москва». Почалася пожежа. На місце виїхали відповідні служби для ліквідації наслідків удару. Зокрема, про наявність правоохоронців та ремонтних бригад повідомили мешканці села Божатково.

За даними ГУР МО, від 2018 року перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією «Транснєфть», що забезпечує потреби російської армії.

«Наразі транспортування нафтопродуктів до Москви тимчасово зупинене, а представники „Транснєфті“ підраховують збитки від інциденту», — зазначили у відомстві.