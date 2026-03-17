Дрони атакували авіазавод у Росії, де могли бути дефіцитні літаки А-50 (відео)

Російський літак на авіаремонтному заводі / © фото з соцмереж

Доповнено додатковими матеріалами

У Новгородській області Росії в річ проти 17 березня дрони атакували стратегічний авіаремонтний завод, що обслуговує літаки Повітряно-комічних сил країни-агресорки. За попередніми даними, під ударом могли опинитися рідкісні судна А-50.

Про це повідомили телеграм-канали.

Уночі в місті Стара Русса Новгородської області було здійснено атаку на 123-й авіаційний ремонтний завод. Як інформують місцеві пабліки, зафіксовано влучання в перший цех підприємства, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Також зазначається, що було збито «близько семи БпЛА».

Підприємство спеціалізується на ремонті, модернізації та технічному обслуговуванні військово-транспортної авіації Повітряно-космічних сил Росії. Зокрема, там працюють із літаками Іл-76, Іл-78, Л-410, а також із двигунами Д-30КП, АІ-20 і допоміжними установками.

За інформацією моніторингових каналів, на території заводу можуть бути розміщені щонайменше два літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50, які відіграють важливу роль у координації повітряних операцій ворога.

«АТ 123 АРЗ» позиціонує себе як «лідер сервісного обслуговування транспортних літаків військової та цивільної авіації Росії». Підприємство забезпечує повний цикл ремонту літаків, їхніх систем і двигунів та є найбільшим у Староросійському районі Новгородської області. Завод також входить до числа найбільших у регіоні за обсягами виконання державного оборонного замовлення.

До слова, раніше у березні Сили оборони України уразили російський завод «Кремній Ел» у Брянську. За даними Генштабу ЗСУ, на підприємстві, що виробляє критичну мікроелектроніку для ракет «Іскандер» та іншого високоточного озброєння, зафіксовано значні пошкодження потужностей.

Аналітики ISW інформували, що Росія намагається применшити значення удару по заводу «Кремній Ел». Попри заяви Кремля про «атаку на цивільних», супутникові знімки підтвердили серйозні пошкодження стратегічного об’єкта. Підприємство є ключовим постачальником мікрочипів для систем ППО «Алмаз-Антей» та ракет Х-101 і «Ярс». До слова, удар супроводжувався першим використанням дрона для корекції в реальному часі, що викликало хвилю критики з боку російських мілблогерів через нездатність ППО захистити оборонку та складність відновлення виробництва в умовах санкцій.