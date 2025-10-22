- Дата публікації
Категорія
Світ
Дрони атакували Дагестан у Росії: вгатили по НПЗ в Махачкалі (відео)
Атака безпілотників на Махачкалу призвела до ураження НПЗ та руйнувань у місті.
Безпілотники 22 жовтня атакували ворожий об’єкт у Махачкалі, що в Дагестані (Росія). Під атаку потрапив нафтопереробний завод «Дагестанские новые технологии» (Дагнотех).
Про це повідомили російські телеграм-канали та місцева влада.
У Дагестані дрони завдали ударів по НПЗ, а також пошкодили торговельний центр, що будується, який готувався до відкриття. Місцеві жителі зняли атаку на відео та виклали в соцмережі: на кадрах чутно постріли, вибухи і видно моменти влучання дронів.
Очільник регіону Сергій Меліков підтвердив атаку і повідомив, що даних про постраждалих поки що немає, триває уточнення інформації про руйнування.
Водночас у кількох регіонах Росії діяли обмеження на авіасполучення. Так, тимчасові обмеження на приймання та випуск літаків було запроваджено в аеропортах Махачкали, Владикавказу та Грозного.
Нагадаємо, у Росії після другої за місяць атаки дронів зупинив первинну переробку нафти Новокуйбишевський НПЗ «Роснефти». Була виведена з ладу установка CDU-11. Відновлення роботи очікується не раніше початку листопада.