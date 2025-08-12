- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 27
- Час на прочитання
- 1 хв
Дрони атакували два заводи у російському Ставрополі (відео)
У ніч проти 12 серпня в російському Ставрополі пролунали вибухи та з’явилося задимлення після атаки дронів по двох промислових підприємствах.
У Ставрополі дрони атакували два промислові об’єкти — завод АТ «Монокристал» та підприємство «Нептун», яке займається виробництвом систем управління для морських суден.
Про нічну атаку повідомили російські телеграм-канали.
За їхніми даними, у місті пролунали вибухи, після чого над промисловою зоною з’явився густий дим.
Перед інцидентом губернатор Ставропольського краю заявив про загрозу удару безпілотників.
Згодом у місцевих медіа з’явилася інформація, що ціллю стала «Монокристал» — підприємство хімічної промисловості, яке вважають одним із провідних виробників сапфіру для оптоелектроніки.
Свідки публікували фото та відео з місця події. Аналіз знімків показав, що вони зроблені біля ресторану «Ростікс» на проспекті Кулакова. Саме на цій вулиці розташований завод «Монокристал», і дим на кадрах підіймається просто над його територією.
Раніше повідомлялося, що у російському місті Саратов відбулась атака ударних безпілотників на місцевий нафтопереробний завод.
Ми раніше інформували, що у Краснодарському краї Росії на афіпському нафтопереробному заводі сталася пожежа після атаки безпілотників.