Світ
27
1 хв

Дрони атакували два заводи у російському Ставрополі (відео)

У ніч проти 12 серпня в російському Ставрополі пролунали вибухи та з’явилося задимлення після атаки дронів по двох промислових підприємствах.

Ігор Бережанський
Дрони атакували російські підприємства

Дрони атакували російські підприємства / © Associated Press

У Ставрополі дрони атакували два промислові об’єкти — завод АТ «Монокристал» та підприємство «Нептун», яке займається виробництвом систем управління для морських суден.

Про нічну атаку повідомили російські телеграм-канали.

За їхніми даними, у місті пролунали вибухи, після чого над промисловою зоною з’явився густий дим.

Перед інцидентом губернатор Ставропольського краю заявив про загрозу удару безпілотників.

Згодом у місцевих медіа з’явилася інформація, що ціллю стала «Монокристал» — підприємство хімічної промисловості, яке вважають одним із провідних виробників сапфіру для оптоелектроніки.

Свідки публікували фото та відео з місця події. Аналіз знімків показав, що вони зроблені біля ресторану «Ростікс» на проспекті Кулакова. Саме на цій вулиці розташований завод «Монокристал», і дим на кадрах підіймається просто над його територією.

Раніше повідомлялося, що у російському місті Саратов відбулась атака ударних безпілотників на місцевий нафтопереробний завод.

Ми раніше інформували, що у Краснодарському краї Росії на афіпському нафтопереробному заводі сталася пожежа після атаки безпілотників.

