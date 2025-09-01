Дрони атакували електропідстанцію у Краснодарському краї РФ: відео пожежі

Пожежа у Краснодарському краї Росії після атаки на електропідстанцію / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

У російському місті Кропоткін Краснодарського краю у ніч проти 1 вересня безпілотники атакували електропідстанцію, яка живить залізницю. Частина жителів залишилася без світла.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Після ударів дронами на електропідстанцію на Кубані там виникла пожежа. Російські пабліки пишуть, що внаслідок атаки частина місцевих мешканців залишилася без електроенергії. Місцева влада стверджує про падіння «уламків».

Загалом через дронову загрозу у низці російських аеропортів запроваджувався план «Килим». Йдеться про аеропорти Волгограда, Саратова, Самари, Казані, Нижньокамська та Нижнього Новгорода.

У Міністерстві оборони Росії стверджують, що за ніч було начебто збито 50 безпілотників. Два з них — над територією Краснодарського краю.

Нагадаємо, у ніч проти 31 серпня у місті Міллерово Ростовської області РФ пролунала серія вибухів. Росіяни заявляли, що ППО збиває дрони.

Тієї ж ночі вибухи гриміли і в російському Волгограді. Місцеві жителі повідомляли про атаку дронів.