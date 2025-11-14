ТСН у соціальних мережах

Дрони атакували Краснодарський край: пожежа на нафтовому терміналі в Новоросійську (фото, відео)

На експортному нафтовому терміналі «Шесхарис» під Новоросійськом виникла масштабна пожежа.

Наслідки атаки БпЛА на Новоросійськ

Краснодарський край Росії опинився під масованою атакою дронів. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За даними місцевих ресурсів, вибухи лунали у Геленджику, Апані, Туапсе та Новоросійську, а в регіоні оголошували повітряну тривогу.

Через атаку тимчасово призупиняли роботу аеропорти Краснодара і Геленджика.

Найбільші наслідки зафіксовані в районі Новоросійська. Повідомляється про масштабну пожежу на нафтобазі у комплексі «Шесхарис» — одному з ключових експортних терміналів поблизу порту.

Термінал «Шесхарис» є кінцевою точкою трубопроводів компанії «Транснефть» і має стратегічне значення для експорту російської нафти та нафтопродуктів через Чорне море.

Раніше повідомлялося, що безпілотники атакували НПЗ «Орскнафтооргсинтез» в Оренбурзькій області РФ.

Ми раніше інформували, що порт у російському місті Туапсе на Чорному морі зупинив експорт нафтопродуктів після атаки українських безпілотників.

