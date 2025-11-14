Дрони атакували Краснодарський край: пожежа на нафтовому терміналі в Новоросійську (фото, відео)

Наслідки атаки БпЛА на Новоросійськ

Краснодарський край Росії опинився під масованою атакою дронів. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За даними місцевих ресурсів, вибухи лунали у Геленджику, Апані, Туапсе та Новоросійську, а в регіоні оголошували повітряну тривогу.

Через атаку тимчасово призупиняли роботу аеропорти Краснодара і Геленджика.

Найбільші наслідки зафіксовані в районі Новоросійська. Повідомляється про масштабну пожежу на нафтобазі у комплексі «Шесхарис» — одному з ключових експортних терміналів поблизу порту.

Термінал «Шесхарис» є кінцевою точкою трубопроводів компанії «Транснефть» і має стратегічне значення для експорту російської нафти та нафтопродуктів через Чорне море.

Раніше повідомлялося, що безпілотники атакували НПЗ «Орскнафтооргсинтез» в Оренбурзькій області РФ.

Ми раніше інформували, що порт у російському місті Туапсе на Чорному морі зупинив експорт нафтопродуктів після атаки українських безпілотників.