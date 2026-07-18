Дрони атакували логістичний центр Wildberries у Підмосков’ї (відео)

Атака на склад у Підмосковʼї / © Exilenova+

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Зранку 18 липня, безпілотники атакували логістичний центр компанії Wildberries у Електросталі, що у Московській області.

Відповідні відео публікують у соцмережах місцеві жителі.

Логістичний центр Wildberries у Електросталі є другим за обсягом обробки замовлень логістичним об’єктом компанії на Росії.

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Місцеві жителі повідомляють, що він був знищений повністю, оскільки займання сталося по всій території хаба.

Раніше повідомлялося, що після загострення енергетичної кризи у Росії через атаки українських дронів по російських НПЗ власники АЗС почали розпродавати їх.

Ми раніше інформували, що російська столиця знову пережила атаку дронів — влада звітує про «збиття».

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