Дрони атакували Москву: поблизу аеропорту «Шереметьєво» спалахнула сильна пожежа (фото)

Дим над аеропортом Шереметьєво.

Реклама

У суботу, 31 жовтня, поблизу аеропорту «Шереметьєво» у Москві спалахнула пожежа. У небо здіймається густий стовп диму. Влада столиці заявляє про нібито збиття безпілотників.

Що відомо про атаку і пожежу біля летовища — читайте на ТСН.ua.

Реклама

Telegram-канал Exilenova повідомив, що, ймовірно, збитий безпілотник упав приблизно за два кілометри від аеропорту. За попередніми даними, займання могло статися неподалік нафтобази «Роснефти», яка розташована поблизу від летовища.

Реклама

Водночас аналітики OSINT-проєкту ASTRA встановили, що осередок пожежі розташований у лісі на північ від «Шереметьєво», поруч зі складом пально-мастильних матеріалів «ТЗК Шереметьєво».

Пожежа поблизу «Шереметьєво».

Пожежа поблизу «Шереметьєво». / © ASTRA

Місцеві жителі та пасажири аеропорту повідомляли про дим, який піднімається неподалік. Втім, у пресслужбі аеропорту «Настоящему времени» заявили, мовляв, фотографії у Мережі, які «супроводжують публікації, відносяться до подій минулих періодів і не відображають поточну ситуацію в аеропорту».

Атака БпЛа на Москву — що відомо

Мер Москви Сергій Собянін заявляє про збиття понад десяти безпілотників, які нібито летіли в напрямку столиці. З його слів, на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб.

«Росавіація» тимчасово зупиняла роботу «Шереметьєво»: були запровадженні обмеження на прийом та випуск повітряних суден.

Реклама

Пожежа в районі «Шереметьєво» — фото

Дим піднімається в районі московського аеропорту «Шереметьєво».

Дим піднімається в районі московського аеропорту «Шереметьєво».

Дим піднімається в районі московського аеропорту «Шереметьєво».

Нагадаємо, вночі проти 28 жовтня Москва і регіон зазнали масованої атаки безпілотників. Мер столиці Сергій Собянін відзвітував, що у напрямку міста нібито летіли 613 дронів, але їх перехопили. Мри московські аеропорти «Домодєдово», «Внеково» і «Жуковський» були паралізовані.

Вночі 30 жовтня Москва знову опинилася без авіасполучення. Тимчасові обмеження діяли в усіх трьох аеропортах, а, за даними сервісу Flightradar24, у небі над столицю РФ не було пасажирських літаків.

Новини партнерів

Новини партнерів