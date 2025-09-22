ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
8812
Час на прочитання
1 хв

Дрони атакували Москву: що відомо про результат

У Москві ввечері 22 вересня лунали вибухи: росіяни заявили про дронову атаку.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Безпілотники атакували Москву та Підмосков'я

Безпілотники атакували Москву та Підмосков'я / © Baza

Увечері 22 вересня невідомі дрони атакували Москву та Підмосков’я.

Про це передають російські Telegram-канали.

Як пише телеграм-канал «Осторожно, Москва», жителі Одинцовського району Підмосков’я, а також столичних районів Коньково, Кузьминки, Чертаново і центру повідомили про звуки вибухів. Також про вибухи повідомляли в районах: Павелецька, Солнцево, Царицино, Очакове, Південне Бутове, Кунцеве, Нові Черемушки, Хорошівська.

Телеграм-канал «База» повідомляє, що в московських аеропортах запроваджено план «Ковер». За даними каналу, у Шереметьєво затримується 9 рейсів, у Внуково — 6, у Домодєдово — 3.

Мер Москви Собянін повідомляє про збиття 9 БпЛА. Звісно, він бадьоро прозвітував, що нібито «руйнувань та постраждалих немає». У Росавіації запевнили, що аеропорти відправляють та приймають рейси.

Українська сторона наразі цю інформацію не коментувала.

Раніше повідомлялося, що дрони СБУ уразили найбільший нафтовий порт Росії Приморськ.

Дата публікації
Кількість переглядів
8812
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie