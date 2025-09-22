- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 8812
- Час на прочитання
- 1 хв
Дрони атакували Москву: що відомо про результат
У Москві ввечері 22 вересня лунали вибухи: росіяни заявили про дронову атаку.
Увечері 22 вересня невідомі дрони атакували Москву та Підмосков’я.
Про це передають російські Telegram-канали.
Як пише телеграм-канал «Осторожно, Москва», жителі Одинцовського району Підмосков’я, а також столичних районів Коньково, Кузьминки, Чертаново і центру повідомили про звуки вибухів. Також про вибухи повідомляли в районах: Павелецька, Солнцево, Царицино, Очакове, Південне Бутове, Кунцеве, Нові Черемушки, Хорошівська.
Телеграм-канал «База» повідомляє, що в московських аеропортах запроваджено план «Ковер». За даними каналу, у Шереметьєво затримується 9 рейсів, у Внуково — 6, у Домодєдово — 3.
Мер Москви Собянін повідомляє про збиття 9 БпЛА. Звісно, він бадьоро прозвітував, що нібито «руйнувань та постраждалих немає». У Росавіації запевнили, що аеропорти відправляють та приймають рейси.
Українська сторона наразі цю інформацію не коментувала.
Раніше повідомлялося, що дрони СБУ уразили найбільший нафтовий порт Росії Приморськ.