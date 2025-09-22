Дрони атакували Москву: що відомо про результат

Безпілотники атакували Москву та Підмосков'я / © Baza

Увечері 22 вересня невідомі дрони атакували Москву та Підмосков’я.

Про це передають російські Telegram-канали.

Як пише телеграм-канал «Осторожно, Москва», жителі Одинцовського району Підмосков’я, а також столичних районів Коньково, Кузьминки, Чертаново і центру повідомили про звуки вибухів. Також про вибухи повідомляли в районах: Павелецька, Солнцево, Царицино, Очакове, Південне Бутове, Кунцеве, Нові Черемушки, Хорошівська.

Телеграм-канал «База» повідомляє, що в московських аеропортах запроваджено план «Ковер». За даними каналу, у Шереметьєво затримується 9 рейсів, у Внуково — 6, у Домодєдово — 3.

Мер Москви Собянін повідомляє про збиття 9 БпЛА. Звісно, він бадьоро прозвітував, що нібито «руйнувань та постраждалих немає». У Росавіації запевнили, що аеропорти відправляють та приймають рейси.

Українська сторона наразі цю інформацію не коментувала.

Раніше повідомлялося, що дрони СБУ уразили найбільший нафтовий порт Росії Приморськ.