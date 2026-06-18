Дрони атакували Москву: у трьох головних аеропортах РФ зупинили або обмежили польоти

Москва / © Associated Press

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У ніч проти 18 червня Москву та низку російських регіонів атакували безпілотники. На тлі повітряної загрози федеральне агентство повітряного транспорту РФ (Росавіація) повідомило про суттєві перебої у роботі цивільної авіації.

Зокрема, аеропорт Домодєдово тимчасово припинив приймати та відправляти рейси. У двох інших ключових аеропортах російської столиці — Внуково та Шереметьєво — були введені тимчасові обмеження на польоти.

Також повідомляється, що аеропорти Казані та Бугульми тимчасово не приймають літаки.

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Тим часом столична влада Москви заявила, що сили протиповітряної оборони нібито збили 15 безпілотників, які летіли у напрямку російської столиці.

Російська сторона традиційно не повідомляє про можливі наслідки падіння уламків чи ураження об’єктів. Водночас останнім часом атаки дронів дедалі частіше впливають не лише на роботу ППО, а й на транспортну інфраструктуру в глибині території РФ.

Вибухи у Москві 17 червня

Нагадаємо, у Росії заявили про нічну атаку дронів, які кошмарили жителів Москви. Російська влада заявила про роботу ППО: збили десять дронів, які летіли в напрямку столиці РФ. Тоді мер Москви Сергій Собянін повідомив, що протиповітряна оборона збила десять безпілотних літальних апаратів. За його словами, на місцях падіння уламків уже працюють екстрені служби.

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