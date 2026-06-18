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Дрони атакували Москву: у трьох головних аеропортах РФ зупинили або обмежили польоти
У Росії вночі 18 червня сталася чергова масштабна атака безпілотників — через загрозу ударів у московських аеропортах запровадили обмеження на польоти, а влада заявила про нібито збиття 15 дронів на підльоті до столиці.
У ніч проти 18 червня Москву та низку російських регіонів атакували безпілотники. На тлі повітряної загрози федеральне агентство повітряного транспорту РФ (Росавіація) повідомило про суттєві перебої у роботі цивільної авіації.
Зокрема, аеропорт Домодєдово тимчасово припинив приймати та відправляти рейси. У двох інших ключових аеропортах російської столиці — Внуково та Шереметьєво — були введені тимчасові обмеження на польоти.
Також повідомляється, що аеропорти Казані та Бугульми тимчасово не приймають літаки.
Тим часом столична влада Москви заявила, що сили протиповітряної оборони нібито збили 15 безпілотників, які летіли у напрямку російської столиці.
Російська сторона традиційно не повідомляє про можливі наслідки падіння уламків чи ураження об’єктів. Водночас останнім часом атаки дронів дедалі частіше впливають не лише на роботу ППО, а й на транспортну інфраструктуру в глибині території РФ.
Вибухи у Москві 17 червня
Нагадаємо, у Росії заявили про нічну атаку дронів, які кошмарили жителів Москви. Російська влада заявила про роботу ППО: збили десять дронів, які летіли в напрямку столиці РФ. Тоді мер Москви Сергій Собянін повідомив, що протиповітряна оборона збила десять безпілотних літальних апаратів. За його словами, на місцях падіння уламків уже працюють екстрені служби.