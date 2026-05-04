Дрони атакували Москву за кілька днів до параду: вибух у столиці РФ

У ніч проти 4 травня в Москві пролунав вибух, який російські джерела пов’язують з атакою безпілотника — це сталося менш ніж за тиждень до запланованого військового параду в столиці РФ.

За повідомленнями російських Telegram-каналів, зокрема Baza, Astra та Mash, вибух чули в районі вулиці Мосфільмовської. У мережі також поширили фото пошкодженого житлового будинку, який нібито зазнав ураження внаслідок атаки БпЛА.

Очевидці повідомляли про гучний звук вибуху, після чого на місце прибули екстрені служби. Офіційної інформації тривалий час не було.

Згодом мер Москви Сергій Собянін підтвердив інцидент. За його словами, безпілотник влучив у будівлю в районі Мосфільмовської вулиці.

“За попередніми даними, постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби”, — зазначив він.

Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

Від Кремля до пошкодженого дроном будинку в Москві — близько 6 км, свідчить аналіз ASTRA.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Росії оголосило, що колона військової техніки не братиме участі в параді 9 травня на Красній площі — вперше від 2007 року.

Після цього в Кремлі заявили, що парад відбудеться «у скороченому форматі» через «терористичну загрозу» з боку України, а також тому, що цьогорічна дата не є «круглою» річницею.

