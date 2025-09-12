Дрони атакували найбільший нафтовий порт Росії: що відомо про наслідки

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

Реклама

Ударні дрони Служби безпеки України вразили найбільший російський нафтоналивний порт «Приморськ», розташований у Фінській затоці Балтійського моря. Держава-агресорка вимушена припинити експорт нафти через цей термінал.

Про це повідомляють джерела в СБУ.

Через порт «Приморськ» в Ленінградскій області РФ щорічно проходить близько 60 млн тонн нафти. Це приносить державі-агресорці приблизно 15 млрд доларів прибутку.

Реклама

Внаслідок атаки дронів на одному із суден у порту та на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти було призупинено, повідомили джерела у спецслужбі.

Орієнтовні щоденні втрати бюджету РФ від припинення експорту нафти можуть становити до $41 млн.

Вранці 12 вересня губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив, що нафтоналивний порт Приморськ у Фінській затоці атакували дрони і виникла пожежа на одному із суден. Пізніше він уточнив, що вогонь загасили, зокрема на нафтоналивній станції.

За інформацією джерел в СБУ, цього ж дня було вражено декілька російських нафтоперекачувальних станцій — НПС-3, НПС «Андреаполь» та НПС-7, які є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу Усть-Луга.

Реклама

Нагадаємо, раніше в російськихпабліках повідомили про одну з наймасовіших атак безпілотників на Ленінградську область від початку повномасштабної війни проти України.