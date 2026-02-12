ТСН у соціальних мережах

Дрони атакували НПЗ "Лукойла" за 2000 км від кордону: місцеві в істериці, літаки РФ "застрягли" в небі

Четвер 12 лютого видався вкрав вибуховим для РФ. «Добрі» дрони вдарили по НПЗ в Ухті.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по НПЗ РФ

Удар по НПЗ РФ

Сьогодні, 12 лютого, дрони атакований НПЗ «Лукойл-Ухтанефтепереработка». Він розташований у місті Ухта, Республіка Комі.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Примітно, що відстань від кордону України становить понад 2000 кілометрів.

У росіян — істерика

Російські телеграм-канали публікують скриншоти повідомлень у Мережі. Вочевидь, у росіян — справжня паніка через атаку БпЛА. людей намагаються заспокоїти. Традиційно, росіяни «зачищають» фото наслідків.

Наслідки атаки БпЛА в Ухті

Наслідки атаки БпЛА в Ухті

Наслідки атаки БпЛА в Ухті

Наслідки атаки БпЛА в Ухті

Наслідки атаки БпЛА в Ухті

Наслідки атаки БпЛА в Ухті

Зокрема, літак, який прямував із Санкт-Петербурга, змушений кружляти над Удорським районом Республіки Комі в очікуванні дозволу на посадку в аеропорту Ухти. Наразі він закритий на прийом і виліт рейсів. Напрочуд красномовна робота «добрих» дронів.

Наслідки атаки БпЛА в Ухті

Наслідки атаки БпЛА в Ухті

Зауважимо, що наразі підтверджуння удару від Генштабу ЗСУ немає. Оікуємо на деталі.

Журналіст Віталій Портников наголошував: системні удари по воєнно-економічному потенціалу Росії можуть суттєво вплинути на досягнення миру. В цьому контексті важливим є позбавлення РФ доходів від енергетики, руйнування виробничих ланцюгів та виснаження ресурсів, які фінансують війну.

Як ми писали рінше, вчора, 11 лютого, дрони атакували НПЗ «Лукойлу» у Волгограді.

Зазначимо, що об’єкт є найбільшим нафтопереробним підприємством регіону, він входить до компанії «Лукойл». Річна переробка нафти становить понад 15 мільйонів тонн. Спеціалізація — виробництво бензину, дизельного та авіаційного пального, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ підтвердили удар по НПЗ «Волгоградський».

Відомо, що об’єкт забезпечував потреби окупаційної армії. Після атаки на території спалахнула пожежа. Наразі масштаби збитків для РФ уточнюються.

