Дрони атакували НПЗ "Лукойла" за 2000 км від кордону: місцеві в істериці, літаки РФ "застрягли" в небі
Четвер 12 лютого видався вкрав вибуховим для РФ. «Добрі» дрони вдарили по НПЗ в Ухті.
Сьогодні, 12 лютого, дрони атакований НПЗ «Лукойл-Ухтанефтепереработка». Він розташований у місті Ухта, Республіка Комі.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Примітно, що відстань від кордону України становить понад 2000 кілометрів.
У росіян — істерика
Російські телеграм-канали публікують скриншоти повідомлень у Мережі. Вочевидь, у росіян — справжня паніка через атаку БпЛА. людей намагаються заспокоїти. Традиційно, росіяни «зачищають» фото наслідків.
Зокрема, літак, який прямував із Санкт-Петербурга, змушений кружляти над Удорським районом Республіки Комі в очікуванні дозволу на посадку в аеропорту Ухти. Наразі він закритий на прийом і виліт рейсів. Напрочуд красномовна робота «добрих» дронів.
Зауважимо, що наразі підтверджуння удару від Генштабу ЗСУ немає. Оікуємо на деталі.
Журналіст Віталій Портников наголошував: системні удари по воєнно-економічному потенціалу Росії можуть суттєво вплинути на досягнення миру. В цьому контексті важливим є позбавлення РФ доходів від енергетики, руйнування виробничих ланцюгів та виснаження ресурсів, які фінансують війну.
Як ми писали рінше, вчора, 11 лютого, дрони атакували НПЗ «Лукойлу» у Волгограді.
Зазначимо, що об’єкт є найбільшим нафтопереробним підприємством регіону, він входить до компанії «Лукойл». Річна переробка нафти становить понад 15 мільйонів тонн. Спеціалізація — виробництво бензину, дизельного та авіаційного пального, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ підтвердили удар по НПЗ «Волгоградський».
Відомо, що об’єкт забезпечував потреби окупаційної армії. Після атаки на території спалахнула пожежа. Наразі масштаби збитків для РФ уточнюються.