Дрони атакували НПЗ "Лукойлу" у Волгограді: що відомо

Атака на НПЗ

У ніч проти 11 лютого мешканці Волгограда повідомили про численні вибухи в різних районах міста. Згодом губернатор області підтвердив атаку безпілотників і заявив про займання на території заводу на півдні Волгограда.

Про це повідомляє ASTRA.

Влада стверджує, що ППО РФ нібито відбивали масовану атаку дронів на об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури регіону. Також повідомляється про пошкодження квартири у багатоповерхівці у місті Волжський та падіння безпілотника на території дитячого садка. Постраждалих немає.

Водночас OSINT-проєкт ASTRA, проаналізувавши фото та відео очевидців, дійшов висновку, що внаслідок атаки було уражено саме підприємство «Лукойл-Волгограднафтопереробка» у Червоноармійському районі міста. Зокрема, одне з фото пожежі, за даними аналітиків, зроблене з вулиці Загірської — приблизно за 31 кілометр від місця займання. На знімках зафіксовано вогонь на території НПЗ за адресою вул. 40 років ВЛКСМ, 55.

Зауважимо, що ТОВ «Лукойл-Волгограднафтопереробка» є найбільшим нафтопереробним підприємством регіону та одним із ключових активів компанії «Лукойл». Завод щороку переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти. Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного та авіаційного пального, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.

Як зазначає ASTRA, це щонайменше дев’ята атака на цей НПЗ від початку повномасштабної війни РФ проти України. Раніше об’єкт зазнавав ударів у лютому 2024 року, а також кілька разів упродовж 2025 року — зокрема у січні, лютому, березні, серпні та листопаді.

Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень підприємства наразі немає. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Раніше ми повідомляли, що 26 січня у Слов’янську-на-Кубані (Краснодарський край РФ) дрони атакували НПЗ та підприємство. Виникли пожежі.

За офіційними даними, уламки БпЛА впали на території двох об’єктів, одна людина дістала легкі травми та була госпіталізована. Російські медіа зазначають, що ймовірною ціллю був НПЗ, де, за словами очевидців, загорілася одна з ємностей.

Міноборони РФ заявило про нібито збиття 40 безпілотників, з яких 34 — над Краснодарським краєм.