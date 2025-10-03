Дрони атакували НПЗ "Орскнафтооргсинтез" у Росії: оголошена евакуація (відео)

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Росіяни заявили 3 жовтня про атаку начебто українських дронів на нафтопереробний завод «Орскнафтооргсинтез» в Оренбурзькій області РФ. Наслідки наразі невідомі, однак на заводі проводиться евакуація.

Про це повідомили російські телеграм-канали.

Росіяни поскаржилися на дронову атаку на «Орскнафтооргсинтез». Атаку підтвердив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Реклама

«НПЗ в російському Орську під атакою», — написав він у Мережі.

За даними пабліків, на заводі триває евакуація. Наслідки уточнюються.

Губернатор Оренбурзької області Євген Солнцев повідомив про «спробу атаки одного з промислових об’єктів».

«Постраждалих серед населення немає. Технологічні процеси для підприємства не порушені. На місці працюють екстрені служби», — написав очільник регіону в Мережі.

Реклама

Зауважимо, цей завод випускає бензин, дизель, керосин, мазут, бітум та мастила. Проєктна потужність з переробки нафти становить близько 6,6 млн т на рік.

Підприємство розташоване за 1400 км від кордону з Україною. Фактично це перший удар по російському об’єкту, розташованому за Уральськими горами.

Жителі Орська зняли на відео польоти дронів, звуки вибухів, дим та свою реакцію на удари по НПЗ.

Дата публікації 13:18, 03.10.25 Кількість переглядів 82 Дрони атакували НПЗ у російському Орську

До слова, Орський НПЗ останніми роками пройшов масштабну модернізацію. Так, 2018 року було введено в експлуатацію комплекс гідрокрекінгу для підвищення глибини переробки та якості палива, а протягом 2020-2021 років реалізовано будівництво комплексу сповільненого коксування. Загальна програма модернізації підприємства оцінюється у більш ніж 70 млрд руб.

Реклама

Нагадаємо, від початку серпня українські дрони уразили понад 20 великих НПЗ у Росії, спричинивши найглибшу паливну кризу в історії країни. На кінець вересня внаслідок атак у простої опинилися 38% потужностей первинної переробки нафти у РФ. Виробництво бензину та дизелю в країні знизилося на 18% у вересні.

Зауважимо, за даними американських ЗМІ, США розглядають можливість передавання Україні розвідданих для ефективніших далекобійних ударів по цілях глибоко в тилу Росії. Йдеться, зокрема, і про атаки на НПЗ.