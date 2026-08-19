Дрони атакували НПЗ у російській Уфі: на підприємстві спалахнула пожежа

Атака на Росію / © ТСН.ua

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У російській Уфі вранці 19 серпня пролунали вибухи на тлі атаки безпілотників. Один із дронів уразив нафтопереробний завод, після чого на підприємстві виникла пожежа.

Про атаку пишуть росЗМІ.

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За словами глави Башкортостану Радія Хабірова, загалом у напрямку Уфи нібито запустили шість безпілотників. Чотири з них, як стверджує російська влада, вдалося збити. Ще один БпЛА впав у промисловій зоні.

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Хабіров заявив, що внаслідок атаки було пошкоджено установку на одному з нафтопереробних підприємств. За його словами, вона перебувала на ремонті, а після удару там виникло невелике загоряння. Пожежу намагаються загасити.

Інші деталі атаки та остаточні наслідки встановлюються.

Нагадаємо, у Росії після атаки дронів зупинився найбільший завод зі зрідженого газу — «ЗапСибНефтехим» у Тобольську Тюменської області. Підприємство було пошкоджене під час атаки безпілотників 10 серпня і наразі зупинене на невизначений термін. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень. Як відомо, об’єкт виробляє близько 6 млн тонн зрідженого газу на рік — приблизно 40% усього російського виробництва. Близько половини продукції підприємство використовує як сировину для нафтохімічного виробництва.

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