Дрони атакували Нижній Новгород і Дзержинськ у Росії: відео вибухів
Нижній Новгород та Дзержинськ стали мішенями для атаки дронами. Місцеві жителі зняли на відео вибухи, спалахи в небі та гуркіт моторів над містами.
У Росії у ніч проти 7 жовтня дрони атакували міста Нижній Новгород та Дзержинськ. В аеропорту діяли обмеження на польоти. Місцеві жителі зняли польоти БпЛА та вибухи на відео.
Про це повідомили російські телеграм-канали.
Жителі Дзержинська вночі чули не менше 15 вибухів над містом. За даними пабліків, російська ППО спрацювала по дронах ЗСУ. У небі було видно спалахи від вибухів і чути гуркіт моторів. Про гучні звуки також повідомляли мешканці Нижнього Новгорода.
В аеропорту запроваджувалися тимчасові обмеження на приймання та випуск літаків, повідомили у Росавіації.
Офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає.
Водночас російське Міністерство оборони стверджує, що вночі у небі над Нижегородською областю було начебто збито 30 безпілотників.
Нагадаємо, ввечері 6 жовтня дрони атакували НПЗ у Тюменській області Росії. Цей удар став новим рекордом дальності для українських безпілотників, оскільки ціль розташована майже за 2000 км від лінії фронту.