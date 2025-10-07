ТСН у соціальних мережах

858
1 хв

Дрони атакували Нижній Новгород і Дзержинськ у Росії: відео вибухів

Нижній Новгород та Дзержинськ стали мішенями для атаки дронами. Місцеві жителі зняли на відео вибухи, спалахи в небі та гуркіт моторів над містами.

Ірина Лаб'як
Атака дронами на Росію

Атака дронами на Росію / © ТСН.ua

У Росії у ніч проти 7 жовтня дрони атакували міста Нижній Новгород та Дзержинськ. В аеропорту діяли обмеження на польоти. Місцеві жителі зняли польоти БпЛА та вибухи на відео.

Про це повідомили російські телеграм-канали.

Жителі Дзержинська вночі чули не менше 15 вибухів над містом. За даними пабліків, російська ППО спрацювала по дронах ЗСУ. У небі було видно спалахи від вибухів і чути гуркіт моторів. Про гучні звуки також повідомляли мешканці Нижнього Новгорода.

В аеропорту запроваджувалися тимчасові обмеження на приймання та випуск літаків, повідомили у Росавіації.

Офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає.

Водночас російське Міністерство оборони стверджує, що вночі у небі над Нижегородською областю було начебто збито 30 безпілотників.

Нагадаємо, ввечері 6 жовтня дрони атакували НПЗ у Тюменській області Росії. Цей удар став новим рекордом дальності для українських безпілотників, оскільки ціль розташована майже за 2000 км від лінії фронту.

858
