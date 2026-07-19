Дрони атакували одну з найбільших нафтобаз півдня Росії: спалахнула пожежа (відео)

Російські пожежники / © Associated Press

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У ніч проти 19 липня безпілотники атакували нафтобазу в Ставропольському краї Росії.

Про атаку повідомляють місцеві телеграм-канали.

За інформацією пабліків, нафтобаза в Михайлівську Ставропольського краю РФ, яка є однією з найбільших на півдні країни, зазнала атаки вже втретє за останні кілька тижнів.

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Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров підтвердив факт атаки безпілотників.

«У промисловій зоні хутора В’язники Шпаківського округу зафіксовано два осередки загоряння», — повідомив він.

Також очільник регіону заявив про запровадження режиму місцевого рівня.

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Раніше повідомлялося, що Сили оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника.сійської федерації.

Ми раніше інформували, що Україна дедалі активніше використовує далекобійні безпілотники та крилаті ракети для ударів по стратегічних об’єктах на території Росії.

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